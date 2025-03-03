В Анапе утвердили новые Правила благоустройства

Власти Анапы утвердили новые Правила благоустройства, регламентирующие содержание территорий, зданий и коммуникаций, за нарушение которых предусмотрены штрафы до 50 тыс. руб. Документ вступает в силу с 1 марта, сообщает пресс-служба администрации курорта.

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Утверждение новых Правил благоустройства обсуждали на расширенном планерном совещании под руководством мэра Василия Швеца с участием председателя городского Совета Вячеслава Вовка.

Документ, утвержденный депутатами, содержит комплексные требования по содержанию придомовых территорий, земельных участков, зданий, парковок и кладбищ. Правила также регламентируют проведение земляных работ, прокладку подземных коммуникаций и обращение с твердыми коммунальными отходами.

Муниципальное предприятие «Благоустройство» разработало информационные памятки с основными требованиями и передало их 45 управляющим организациям, 24 товариществам собственников жилья и жилищно-строительным кооперативам, обслуживающим 952 многоквартирных дома. Специалисты управления ЖКХ администрации провели разъяснительные беседы с представителями этих организаций.

За нарушение правил предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 2 до 10 тыс. руб., для юридических лиц — от 15 до 50 тыс. руб. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается.

Вячеслав Вовк предложил заслушать доклад о первых результатах внедрения Правил благоустройства на апрельской сессии городского Совета.

Анна Гречко