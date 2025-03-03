В администрации Оренбурга сообщили о кадровых перестановках

Полина Попова покинула пост начальника управления по информационной политике администрации Оренбурга. Трудовой договор расторгнут 28 февраля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Исполнять обязанности руководителя управления будет его заместитель Ирина Денисова.

Также сообщается, что с 3 марта приступила к своим обязанностям новый начальник управления по социальной политике администрации Оренбурга Светлана Селюкова.

Андрей Сазонов