На месте долгостроя у Торгового центра в Челябинске возведут ЖК

Администрация Челябинска утвердила результаты общественных обсуждений по планировке территории в границах улиц Братьев Кашириных, Каслинской, Работниц и Свердловского проспекта. На месте одного из старейших долгостроев, снесенного весной прошлого года (ЖК «Княжеский»), планируется возвести жилой комплекс с детским садом. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Общая площадь проектируемой территории, расположенной в Калининском районе, составляет 7,46 га. В планах — два многоквартирных дома с подземно-надземными парковками общей вместимостью 445-559 машиномест, детский сад на 160 человек, торгово-досуговый комплекс и два магазина. Возводить объекты планируют ООО «Специализированный застройщик “БМ-групп”» (входит в группу компаний «Икар»), ООО «Специализированный застройщик “Космос-групп”» и администрация города. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», общественные обсуждения проходили 7-14 февраля.