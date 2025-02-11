Высотка по-княжески

Администрация Челябинска объявила общественные обсуждения проекта планировки территории с участком, где ранее находился недостроенный жилой комплекс «Княжеский». На месте одного из старейших долгостроев, снесенного весной прошлого года, планируется построить 30-этажный жилой дом с подземной парковой. Застройщиком выступает компания группы «Икар» — «БМ-групп». Эксперты считают, что жилье в будущем ЖК будет востребовано при качественной реализации проекта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый ЖК появится на месте недостроя, который стоял в центре Челябинска в течение 15 лет

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Новый ЖК появится на месте недостроя, который стоял в центре Челябинска в течение 15 лет

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Челябинске на общественные обсуждения выставили проект планировки территории рядом с Торговым центром, включающей участок, на котором находился один из старейших проблемных объектов города — жилой комплекс «Княжеский». На его месте планируется построить жилой дом высотой до 30 этажей. Проектная документация опубликована на официальном сайте администрации Челябинска.

Разработку документов и общественные обсуждения инициировало ООО «Специализированный застройщик “БМ-групп”» (входит в группу компаний «Икар»). Общая площадь проектируемой территории, расположенной в Калининском районе, составляет 7,46 га. Участок ограничен улицами Братьев Кашириных, Каслинская, Работниц и Свердловским проспектом.

Согласно проекту планировки, на месте снесенного весной 2024 года ЖК «Княжеский», рядом с перекрестком Братьев Кашириных и Каслинской, застройщик намерен возвести многоквартирный дом со встроенно-пристроенными коммерческими помещениями, подземно-надземной автостоянкой на 300–400 машино-мест и эксплуатируемой кровлей. Предельное количество этажей — 30. Общая площадь здания составит от 50,7 тыс. до 59,2 тыс. кв. м, из них жилые помещения — до 29 тыс. кв. м.

В группе компаний «Икар» (до ноября 2024 года называлась White Group) уточнили “Ъ-Южный Урал”, что планируют построить монолитный дом бизнес-класса, в котором будет 470 квартир, от однокомнатных до трехкомнатных. С учетом террас и лоджий их площадь составит 27,7 тыс. кв. м. Проект предусматривает ландшафтное озеленение и благоустройство территории жилого комплекса. «Необходимо учитывать, что это одна из самых высоких точек в центре Челябинска. Появится доминанта, которая украсит город. Центру не хватает новых значимых проектов, формирующих узнаваемый облик города. Мы уверены, что построенное нами здание станет одним из таких»,— прокомментировал генеральный директор ГК «Икар» Сергей Соловьев.

Застройщик планирует получить разрешение на строительство во втором квартале этого года. Срок реализации проекта — до 2028 года.

Кроме того, проект планировки предусматривает строительство еще нескольких объектов на этой территории: многоквартирный дом высотой до 25 этажей, детский сад на 160 мест, торгово-досуговый комплекс, два магазина. Вторую высотку планирует строить ООО «Специализированный застройщик “Космос-групп”», детский сад — администрация Челябинска. Эти объекты отнесены ко второму этапу застройки, объект «Икара» — к первому. Также компания должна выполнить инженерную подготовку земельного участка для проектирования и строительства детсада. Остальные объекты будут реализованы по инициативе правообладателей земельных участков, говорится в документации.

Общественные обсуждения проводятся в дистанционном формате: проект выставлен в Доме архитектора и опубликован на портале госуслуг. До 14 февраля принимаются предложения и замечания. Заключение по результатам обсуждений должно быть подготовлено до 28 февраля.

ЖК «Княжеский» напротив Торгового центра в 2008 году начинало возводить ООО «Уральская строительная компания» с привлечением средств дольщиков. В 2009 году строительство остановилось. В 2016 году суд признал застройщика банкротом. Многие годы власти не знали, что делать с недостроем. В 2017 году было решено провести техническую экспертизу конструкций, чтобы оценить возможность достройки. В 2018 году вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль сообщал о «потенциальном инвесторе», которому хотели предоставить льготы для завершения объекта. На следующий год правительство региона анонсировало достройку здания за счет Фонда защиты прав участников долевого строительства. А в 2020 году фонд заявил о том, что 124 оставшихся дольщика старейшего долгостроя получат денежные компенсации.

В октябре 2023 года Фонд развития территорий продал недострой с участком с аукциона за 272 млн руб. при начальной цене 148 млн. Позже стало известно, что объект приобрела ГУ «Икар». Весной 2024 года компания снесла долгострой. Тогда инвестор сообщал о намерении построить на этом участке объект бизнес-класса к концу 2026 года.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик “БМ-групп”» было создано в Челябинске в 2018 году. Организацию возглавляет Сергей Соловьев. Выручка СЗ «БМ-групп» в 2023 году составляла 108,7 млн руб., чистая прибыль — 22,5 млн руб. 100% уставного фонда организации принадлежат ООО «СЗ “Икар”», которое в равных долях принадлежит Александру Бураковскому и Татьяне Поляковой. По данным Единого ресурса застройщиков, группа компаний «Икар» в 2024 году занимала шестое место по объему ввода жилья в Челябинской области.

Эксперт в сфере недвижимости, доцент кафедры менеджмента Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета Денис Стукалов отмечает, что объект может быть востребован даже с учетом охлаждения на рынке. «Сегодня выстроить горизонт планирования достаточно сложно. Мы понимаем, что очень многое зависит от ключевой ставки. Конечно, сказывается охлаждение ипотечного рынка и в целом кредитования. Многие инструменты, имевшиеся у застройщиков, уже не работают. Но нужно обратить внимание на то, что качественные объекты все еще находятся в зоне интереса тех покупателей, у которых есть денежные средства. Место очень интересное, максимально приближенное к центру, достаточно хорошая транспортная доступность. 30 этажей — это амбициозная заявка. Тут возникают эксплуатационные вопросы: насколько проживание там действительно будет комфортным. Успешность проекта, продажи, здесь очень многое будет зависеть от инфраструктуры и планировочных решений, которые будут предложены»,— отмечает Денис Стукалов.

Юлия Гарипова