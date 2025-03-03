В Анапе зафиксировали демографический подъем и снижение числа разводов

В Анапе в 2024 году был отмечен рост рождаемости на 0,4% и увеличение числа заключенных браков при одновременном снижении количества разводов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно данным, представленным начальником местного отдела ЗАГС Ольгой Кузьменко на расширенном планерном совещании под председательством мэра Василия Швеца, количество зарегистрированных рождений составило 2,1 тыс., превысив показатель 2023 года

Среди новорожденных — 1 тыс. девочек и 1,1 тыс. мальчиков. В перечень популярных мужских имен вошли: Дамир, Александр, Артем, Мирон, Марк, Дмитрий, Михаил и Матвей. Девочек чаще называли Анна, Аделина, Алиса, Василиса, Стефания, Ева, Мирослава и София.

Родители также выбирали редкие имена: для мальчиков — Ефим, Генрих, Адриан, Самуил, Авель, Иса; для девочек — Ярина, Ясмина, Жасмин, Теона, Делия, Лали, Тина, Мелисса, Евдокия, Арнела, Асмира.

Число заключенных браков увеличилось с 2,2 тыс. в 2023 году до 2,2 тыс. в 2024 году. Одновременно сократилось количество разводов: 1321 в 2024 году против 1380 в предыдущем.

За три года работы нового Дворца бракосочетаний, открытого в феврале 2022 года, в Анапе зарегистрировано 6,8 тыс. семейных пар.

Нурий Бзасежев