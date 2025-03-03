СМИ: задержан сбежавший за границу замначальника Управления торговли Ростова

Заместитель начальника Управления торговли Ростова Дмитрий Исаев, скрывавшийся от следствия, задержан и помещен в СИЗО, сообщили источники в силовых структурах Ростовской области изданию 1rnd.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Дмитрий Исаев руководил отделом развития нестационарной торговли Ростова. В октябре 2023 года он скрылся после задержания своего начальника Константина Тихонова. По данным источника, экс-чиновник находился в Грузии, но вернулся на родину из-за финансовых трудностей.

«На границе его "радушно" приняли и под белы рученьки сопроводили в изолятор»,— рассказал собеседник издания.

Уголовное дело против господина Исаева связано с организованной преступной группировкой, которая крышевала ларечников в Ростове при участии местных чиновников. Источник также отметил, что по делу Дмитрия Исаева возобновился сбор доказательств его причастности к совершению ряда преступлений.

Тат Гаспарян