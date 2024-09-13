В Ростове экс-глава Ленинского района осужден за хищение

Ленинский районный суд Ростова приговорил экс-главу Ленинского району и бывшего начальника отдела развития нестационарной торговли Управления торговли и бытового обслуживания города Константина Тихонова Константина к пяти годам и четыре и месяцам лишения свободы за хищение имущества. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, Константин Тихонов совершил хищение имущества в особо крупном размере на сумму 2,1 млн руб., а также превысил свои должностные полномочия при заключении дополнительного соглашения, к договору от 30.10.2019 о размещении нестационарного торгового объекта.

Также господину Тихонову назначен штраф в доход государства в размере 500 тыс. руб. Константин Тихонов не имеет права занимать должности на государственной службе сроком на 2, 5 года.

Ева Китаева