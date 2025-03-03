BYD намерен выручить более $5 млрд от продажи акций на бирже

Китайский производитель автомобилей BYD надеется привлечь до $5,2 млрд, продав свои акции на Гонконгской фондовой бирже, сообщает Bloomberg.

Компания намерена продать 118 млн обыкновенных акций. В рамках предложения производитель установил ценовой диапазон от 333 до 345 гонконгских долларов на свои акции. Таким образом, инвесторы смогут приобрести их со скидкой до 8,4% по сравнению с уровнем закрытия торгов пятницы, 28 февраля.

Эта сделка станет крупнейшей распродажей акций в Гонконге с тех пор, как в 2021 году Meituan, занимающаяся доставкой продуктов питания, привлекла $10 млрд за счет дополнительного размещения акций и реализации конвертируемых облигаций. Кроме того, это будет крупнейшее привлечение средств для самой BYD с момента листинга ее ценных бумаг на бирже Гонконга в 2002 году.

BYD намерена использовать вырученные средства для наращивания производства за рубежом, в частности в Европе, чтобы избежать наложения импортных пошлин ЕС на автомобили, произведенные в Китае.

Кирилл Сарханянц