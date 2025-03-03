Губернатор Ставрополья предложил ограничить разведение собак опасных пород
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров на еженедельном совещании правительства региона внес предложение лицензировать разведение собак агрессивных пород. Инициативу планируют рассмотреть на федеральном уровне в качестве будущего законопроекта, сообщили в пресс-службе администрации края.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Разведение крупных собак, уверен Владимиров, следует отнести к сфере профессиональной деятельности»,— заявил Владимир Владимиров.
Напомним, 23 февраля в Ставрополе несколько домашних собак загрызли девятилетнюю девочку. Хозяйку агрессивных животных суд отправил в СИЗО.