В Белгородской области за неделю пострадали 159 домов, еще 200 восстановили

За прошедшую неделю при обстрелах Белгородской области разрушения получили 159 частных домов и квартир, еще 200 восстановили. Об этом сообщили главы приграничных муниципалитетов на оперативном совещании.

В Белгороде за неделю отремонтировали три частных дома и 32 квартиры (всего — 35). Повреждения получили еще 15 объектов (три объекта ИЖС и 12 квартир). В работе остаются 148 жилых помещений (95 частных домов и 53 квартиры).

В Белгородском районе пострадали 21 ИЖС и четыре квартиры (всего — 25). Получены расписки от собственников 70 жилых помещений (51 частный дом и 19 квартир). Осталось восстановить 318 объектов (270 ИЖС и 48 квартир).

В Борисовском районе отремонтировали два частных домовладения, разрушения получили еще пять. В работе остаются 58 жилых объектов (43 ИЖС и 15 квартир).

В Валуйском округе повреждены семь частных домов, восстановлен — один. Осталось отремонтировать 51 жилпомещение (48 ИЖС и три квартиры).

В Грайворонском округе получены расписки по 11 объектам (шесть частных домов и пять квартир), пострадали десять (два ИЖС и восемь квартир). В работе остаются 86 жилых помещений (46 частных домов и 40 квартир).

В Краснояружском районе разрушения получили девять частных домов, восстановлены пять. Работы ведутся еще в 28-ми.

В Шебекинском округе завершили восстановление 76 жилых помещений (17 ИЖС и 59 квартир), пострадали еще 88 (45 частных домов и 43 квартиры). Осталось отремонтировать 1 476 ИЖС и 1 983 квартиры (всего — 3 459).

Неделей ранее при атаках ВСУ пострадали 194 частных дома и квартиры в Белгородской области, восстановили 238.

Алина Морозова