ЖК «Сердце» от ССК сдан

Масштабный проект в самом сердце Краснодара завершён, и объект официально введён в эксплуатацию.

Уже с 22 марта начинается торжественная передача ключей дольщикам.

Расположенный по адресу ул. Школьная, 1, ЖК «Сердце» находится в центре города, где панорамные окна квартир открывают виды как на парк Краснодар, так и на динамичные городские пейзажи. Дом спроектирован так, чтобы каждая деталь дышала современным шиком и утончённостью.

Уникальные пространства для жизни и отдыха в самом сердце Краснодара:

Активная городская жизнь на первых этажах: рестораны, кофейни и магазины вдоль улиц Школьная и Филатова создадут новую точку притяжения для горожан. Круглогодичная терраса с престижными заведениями станет местом встреч и вдохновения.

Премиальные зоны последних этажей: здесь располагаются ресторан и фитнес-клуб с панорамным бассейном и террасой для занятий йогой. Исключительность этих заведений подчёркивается двумя особенными элементами: во-первых, это самая высокая точка коммерческих помещений в Краснодаре, открывающая уникальные виды, а во-вторых, панорамный лифт, поднимающий гостей на 23 этаж, где по мере подъёма открываются захватывающие пейзажи города.

Приватность и безопасность: закрытый двор на стилобатном уровне – это эксклюзивное пространство, доступное только для собственников комплекса. Здесь установлены современные детские игровые зоны, спортивные площадки и уютные зоны отдыха, полностью свободные от автомобильного движения. Для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг.

Безупречное качество материалов и дизайн интерьеров: лобби и холлы выполнены в изысканном неоклассическом стиле с использованием натурального камня для облицовки в технологии вентилируемого фасада, что гарантирует высокую шумо- и теплоизоляцию. Внутренние пространства подчеркнуты керамогранитом, трехуровневым освещением и классическими люстрами, создающими атмосферу роскоши.

Уникальный ландшафтный дизайн и продуманные планировки: комплекс может похвастаться исключительным ландшафтным решением: редкие растения, размещённые по всей территории, сопровождаются информационными QR-кодами, позволяющими жителям и гостям узнать об их особенностях. Нетиповые современные планировочные решения, меняющиеся от этажа к этажу, оценят даже самые искушённые ценители.

ЖК «Сердце» – это место, где каждая деталь продумана для максимального комфорта. Откройте новую главу вашей жизни в этом уникальном комплексе, где традиции качества сочетаются с инновационными решениями для истинных ценителей комфорта и стиля.

г. Краснодар, ул. Фадеева, 212. Объект сдан в эксплуатацию. Застройщик ООО СЗ "ССК". Застройщик входит в ГК ССК.

https://sskuban.ru/