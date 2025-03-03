Путин назначил Баланина заместителем министра юстиции

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Вадима Баланина на пост замглавы Минюста. Документ опубликован на портале правовых актов.

Господин Баланин до этого работал замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По данным РБК, во ФСИН он пришел в 2012 году, а до этого он работал в управлении «М» ФСБ, которое следит в том числе за деятельностью сотрудников МВД, ФСИН, прокуратуры и судов.

3 февраля президент освободил от должности замминистра юстиции Всеволода Вуколова. Он был назначен на пост в конце сентября 2021 года, до этого возглавлял Роструд (2013–2019 годы), также работал замминистра труда (2019–2020).