Ямальцу предъявлено обвинение в поджоге собутыльника и его снегохода

В Тазовском районе (Ямало-Ненецкий автономный округ) местному жителю предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщили в следственном управлении СКР по ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По данным следствия, 22 февраля 2025 года два жителя Гыданской тундры совместно распивали спиртное в балке вблизи поселка Газ Сале Тазовского района»,— сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. В ходе конфликта 25-летний обвиняемый ударил 47-летнего пострадавшего стеклянной бутылкой по голове. Затем он облил собутыльника бензином и поджег его, чтобы скрыть следы преступления. После этого обвиняемый сжег снегоход потерпевшего и уехал с места преступления.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Полина Щуцкая