В Палате представителей США хотят поместить Трампа на купюру $100

Конгрессмен от штата Техас Брендон Гилл сообщил в интервью Fox News, что представит законопроект по увековечиванию Дональда Трампа в деньгах. Его законопроект предполагает замену портретом господина Трампа изображения Бенджамина Франклина на купюре $100.

Конгрессмен считает это самым малым, что американцы могут сделать, чтобы «прославить все то, чего (Дональд Трамп.— "Ъ") добьется за четыре года… Президент Трамп мог бы провести свои золотые годы, играя в гольф и проводя время со своей семьей. Вместо этого он принял удар за страну».

Законопроект, представляемый конгрессменом, впервые выбранным в палату, требует от Министерства финансов представить предварительный эскиз новой купюры, а саму же купюру выпустить в обращение после 2029 года.

Замена изображения на банкнотах в последний раз случилась в 1929 году, когда Эндрю Джексон сменил Гоувера Кливленда на купюре $20.

Ранее сообщалось, что конгрессмен-республиканец Джо Уилсон готовит законопроект о выпуске новой купюры $250 с портретом Дональда Трампа. Обе инициативы кроме прочего требуют изменения действующего законодательства, запрещающего размещение на денежных знаках портретов ныне живущих людей.

Виктор Буй