Троих жителей Дона задержали за браконьерство с ущербом природе в 2,5 млн рублей

В Усть-Донецком районе Ростовской области полиция задержала группу охотников-браконьеров, которые причинили ущерб природе на сумму более 2,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным ведомства, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке Росгвардии задержали четырех подозреваемых жителя Анапы и троих жителей Ростовской области. Возраст задержанных от 36 до 42 лет.

Во время осмотра транспортных средств и помещений, где хранились трофеи, полицейские обнаружили и изъяли три головы и одну тушу оленей, а также тушу косули. Кроме того, полицейские изъяли пять единиц оружия, 334 патрона, тепловизионные прицелы и глушители.

Уточняется, что браконьеры стали фигурантами уголовного дела по части 2 статьи 258 УК РФ. Расследование продолжается.

Снежана Стодольская