Путин на встрече с Миннихановым спрогнозировал «небольшое сжатие» ввода жилья

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В ходе беседы они затронули экономическое положение региона. В частности, глава государства прокомментировал ввод жилья в Татарстане, спрогнозировав его «небольшое сжатие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Минниханов отметил, что на данный момент в регионе построили жилье на 3,5 млн кв. м, тогда как в советский период удавалось возвести лишь 1,8 млн кв. м. Капитальный ремонт проводится почти в 700–800 многоквартирных домах. «Сейчас вопросы процентные и ипотечные, какие-то решения ищем. Я же еще возглавляю комиссию (Госсовета.— "Ъ") "Инфраструктура для жизни". Будем обращаться, Владимир Владимирович»,— рассказал глава Татарстана. «Сжатие будет, конечно, небольшое. Надо, чтобы просто не опустилось ниже низшего предела, чтобы потом не вытаскивать (отрасль.— "Ъ")»,— отреагировал президент.

Помимо жилищного строительства в Татарстане улучшается дорожная ситуация, подчеркнул Рустам Минниханов. «Наша мечта — трасса обхода Нижнекамск—Набережные Челны, мы открывали мост»,— уточнил глава региона. По словам господина Путина, за последние годы ВРП в Татарстане увеличился почти втрое, что говорит о индустриальной развитости республики.

«По объему промышленной продукции мы вышли на 5 трлн 651 млрд — 105% рост, ВРП — где-то 103,9 (процента рост.— "Ъ")»,— отметил господин Минниханов. В числе перспективных направлений он назвал сельское хозяйство и обрабатывающую промышленность (рост на 10% по сравнению с уровнем прошлых лет).