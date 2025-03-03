В Заветинском районе построили новую водонапорную башню стоимостью 5 млн рублей

В Ростовской области в Заветинском районе введена в эксплуатацию новая водонапорная башня объемом 300 кубометров, которая расположена в селе Заветное. На проект из областного бюджета выделили почти 5 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Михаил Полухин отметил, что замена башни стала важным шагом для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения в районе. Он подчеркнул, что водонапорная башня поможет избежать аварийных ситуаций и стабилизировать давление в сетях

Уточняется, что замена старой башни была необходима из-за ее высокого износа.

Снежана Стодольская