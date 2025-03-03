В Жигулевске 50 объектов остались без электроснабжения

Сегодня днем, 3 марта, поступило сообщение, что в результате порыва подземного электрокабеля мощностью 0,6 кВ произошло отключения котельной по адресу: Жигулевск, ул. Гидростроителей, 2.

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На время проведения работ без теплоснабжения остаются потребители 46 многоквартирных жилых домов и 4 социально-значимых объектов, заявили в региональном управлении МЧС

Ориентировочное время восстановления теплоснабжения потребителей сегодня в 20:00 (MSK+1).