В управлении СК по Ставропольскому краю назначен новый руководитель
Владимир Хорольский назначен и. о. руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю. Информация о новом назначении главы краевого Следкома появилась на официальном сайте ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Полковник юстиции Владимир Хорольский сменил на посту руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Олега Сидорова, который сложил свои полномочия в феврале 2025 года.
Владимир Хорольский родился 29 мая 1981 в селе Дивном Апанасенковского района Ставропольского края. В органах СК России работает с 7 сентября 2007 года. Известно, что он женат, воспитывает двоих сыновей.