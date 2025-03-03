Бастрыкин поручил проверить состояние мемориала Воинской Славы в Пятигорске
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений местных жителей о ненадлежащем содержании памятника героям Великой Отечественной войны в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«В зимний период очистка территории памятника от снега и наледи не проводится, на мемориальных плитах образовались трещины. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к их устранению не принимается», — говорится в сообщении.
Исполнение поручения дано и. о. руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому.