Глава ВТБ в Удмуртии: мы не ждем существенных снижений ставок по вкладам в 2025 году

Существенного снижения доходности по вкладам в 1-м полугодии не прогнозируется до снижения ключевой ставки, однако определенная коррекция возможна, заявила «Ъ-Удмуртия» управляющая региональным отделением банка ВТБ Екатерина Шумкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

«Как считают аналитики (банка ВТБ.— "Ъ-Удмуртия"), пока инфляция не начнет показывать существенное замедление и возвращение к таргету 4% за год, ключевая ставка будет оставаться на высоком уровне. Это основной фактор, который определит динамику рынка сбережений в этом году»,— сказала госпожа Шумкова.

Она добавила, что сейчас рынок сбережений ориентирован на сроки до года. Как подсчитал ВТБ, за 2024 год доля таких привлечений выросла на 3 п.п., почти до 94% от всего объема рублевых вкладов.

«Во 2-м полугодии мы не исключаем смены тренда, когда в условиях снижающихся ставок по вкладам средства от них начнут постепенно перетекать на накопительные счета»,— отметила управляющая реготделением.

По итогам 2024 года объем ресурсного портфеля банка в Удмуртии вырос на 27%, до 69,7 млрд руб. В него входят вклады, накопительные счеты и инвестиционные продукты.