В Челябинске ВТБ оштрафовали на 300 тыс. рублей за незаконную рекламу

Челябинское УФАС России признало незаконной смс-рекламу ВТБ и оштрафовало кредитную организацию на 300 тыс. руб. Распространение спорной рекламы было прекращено в ходе рассмотрения дела, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

С жалобой на смс-сообщение от банка в УФАС обратился житель региона. В рекламе говорилось так: «…Успейте реализовать летние планы с кредитом наличными и получить кешбэк…». Однако гражданин не давал согласие на получение подобных сообщений. Банк не смог доказать обратное, и антимонопольное ведомство признало рекламу незаконной.

Виталина Ярховска