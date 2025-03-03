В Геленджике сделают бесплатным вход в сафари-парк для туристок 8 и 9 марта

Вход в сафари-парк Геленджика сделают бесплатным для женщин 8 и 9 марта. Об этом сообщила пресс-служба сафари-парка в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Традиционная праздничная акция пройдет в сафари-парке в честь Международного женского дня. Жительниц и гостей города 8 и 9 марта приглашают бесплатно прогуляться по парку и подняться по канатной дороге.

Подарочные билеты можно получить в кассе у входа в парк. Желающие могут увидеть парк с вершины Маркотхского хребта, откуда открывается панорамный вид от Новороссийска до Дивноморска с одной стороны, а с другой стороны – на горную цепь Большого Кавказского хребта.

В случае неблагоприятных погодных условий, таких как сильный ветер, посещение канатной дороги может быть временно прекращено. Кассы парка работают с 09:00 до 16:00.

Сафари-парк Геленджик — это первый на Черноморском побережье реабилитационный центр для животных. Здесь живут 17 медведей, 10 львов, 10 тигров, а также другие звери и птицы. В этом году парку исполняется 20 лет.

Алена Воробьева