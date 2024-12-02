В Самаре завершили проходку тоннеля на участке «Театральная» — «Алабинская»

В Самаре завершилась проходка левого перегонного тоннеля на участке между будущей станцией метро «Театральная» и «Алабинской». Тоннелепроходческий комплекс прошел участок длиной 1587 м менее чем за восемь месяцев. Выход щита состоялся на пересечении улиц Самарская и Полевая, где расположена демонтажная камера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Проходка осуществляется компанией АО «Мосметрострой». В Самаре работают специалисты тоннельного отряда №6. В феврале 2025 года начнется проходка правого перегонного тоннеля в сторону «Театральной».

По данным АО «Волгатрансстрой-метро», непосредственно станция «Театральная» уже готова на 90%. Она станет третьей станцией самарского метро с двумя работающими вестибюлями наряду с «Безымянкой» и «Алабинской».

Андрей Сазонов