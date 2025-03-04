Пермский трейдер в этом году начнет строить складской комплекс в Верхних Муллах

Компания «Фуд Трейд» предпринимателей Сергея Лютаревича и Николая Бараева представила проект своего складского комплекса в Верхних Муллах на заседании «Альянса проверенных подрядчиков», созданного при пермском отделении «Деловой России». Согласно пресс-релизу на сайте «Деловой России», о строительстве объекта рассказала директор компании Юлия Зайцева. Комплекс класса А будет иметь площадь около 40 тыс. кв. м. Для подъезда к нему построят транспортную инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Участок, выставленный на торги «ДОМ.РФ» в Перми, фото - «ДОМ.РФ» Фото: Участок, выставленный на торги «ДОМ.РФ» в Перми, фото - «ДОМ.РФ»

Как уточнил «Ъ-Прикамье» председатель пермского отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов, складской комплекс находится на завершающей стадии проектирования. Ориентировочно в мае «Фуд-Трейд» планирует начать возведение объекта. Участники заседания «Альянса проверенных подрядчиков» обсудили на встрече технологические решения для строительства будущего комплекса. По словам директора ООО «Фуд Трейд» Юлии Зайцевой, сейчас компания активно ищет партнеров на каждый этап работ.

Компания «Фуд Трейд» работает на рынке с 1999 года и специализируется на девелопменте складской недвижимости. Основное направление деятельности — проектирование, строительство, обслуживание и комплексная эксплуатация собственной коммерческой недвижимости. В портфеле компании 45 тыс. кв. м коммерческих площадей, из которых 100% складских и 85% офисных уже сданы в аренду.

О планах строительства складского центра «Фуд-Трейдом» стало известно в 2024 году. Участок под склад расположен возле развязки Западного обхода Перми и шоссе Космонавтов, по другую сторону магистрали от гипермаркетов Metro, Desport и Castorama. Там планируется возвести одноэтажное здание складского комплекса с антресольным этажом.

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