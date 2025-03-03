Преподаватель нижегородского лицея перевела мошенникам 1 млн рублей
В Нижнем Новгороде преподаватель местного лицея потеряла 1 млн руб., поверив телефонным мошенникам. Аферисты убедили нижегородку в том, что из-за утечки данных она может лишиться средств на счетах и вкладах.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Потерпевшей сказали, что с ней свяжется представитель компетентных органов и проинструктирует о дальнейших действиях. После этого ей позвонил якобы сотрудник банка. Он убедил нижегородку снять все деньги со своего счета и через банкомат перевести их на «безопасные счета». После того, как преподаватель выполнила все указания, злоумышленники перестали выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется следствие.