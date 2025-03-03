Президент Австрии привел к присяге новое правительство во главе с Штокером

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге правительство, сформированное из трех политических сил — правоцентристской Австрийской народной партии (OVP), Социал-демократической партии (SPO) и «Новой Австрии и Либерального форума» (NEOS). Канцлером страны стал лидер OVP Кристиан Штокер, возглавивший партию после отставки Карла Нехаммера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Австрия должна обеспечить мир с помощью разумной политики безопасности и играть уверенную роль в ЕС»,— сказал Александер Ван дер Беллен (цитата по Die Presse). Он также призвал укрепить демократические институты, обеспечить экономическую стабильность и безопасность. Среди основных задач правительства он перечислил и миграционный контроль.

Правящая коалиция сформировалась спустя пять месяцев после парламентских выборов и в нее не вошла крайне правая Австрийская партия свободы (FPO), занявшая первое место по итогу голосования. Несмотря на победу правых, право сформировать коалицию изначально поручили тогдашнему канцлеру Австрии и лидеру OVP Карлу Нехаммеру, однако переговоры провалились.

Позднее право сформировать коалицию получил глава FPO Герберт Кикль, но он не смог договориться с Народной партией, в том числе из-за различных позиций по вопросу России, связей с ЕС, а также распределения министерских постов. В итоге формирование правительства заняло около 150 дней — самый большой срок в истории Австрии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Австрия не нашла себе подходящего кабинета».

Лусине Баласян