Нефтекамский горсуд Башкирии изучил 6 томов уголовного дела экс-мэра Ижевска

Нефтекамский горсуд Башкирии изучил шесть томов уголовного дела бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева, никто не был допрошен, пишет издание Udm-info со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Удмуртии. Продолжается изучение письменных материалов. Ближайшее заседание по делу Олега Бекмеметьева состоится 6 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, Олегу Бекмеметьеву предъявлено обвинение в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что в 2021 году он передал земельный участок в собственность застройщика «Ухтомского один» без проведения торгов. Девелопер получил землю по заниженной стоимости. Фактической руководитель организации Олег Бушмакин проходит по делу фигурантом, ему предъявлено обвинение в подстрекательстве (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Другим фигурантом дела является бывший прокурор Октябрьского района города Николай Пушин, который, по версии следствия, «оказал содействия в форме бездействия по службе», не принимая мер реагирования на нарушения законодательства о земле при передаче муниципального участка. Ему предъявлено обвинение в пособничестве (ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 285 УК РФ).

Из обвинительного заключения следует, что действия фигурантов принесли городу ущерб свыше 4 млн руб. Кроме того, Олега Бекмеметьева обвинили в том, что он незаконно содействовал «заключению договора аренды на земельные участки коммерческим структурам», чем нанес ущерб муниципалитету на 34 млн руб.