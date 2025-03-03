Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело о наезде автобуса на пенсионерку, пытавшуюся войти в салон
Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману возбудить уголовное дело по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Оренбурге. Также председатель ведомства запросил доклад о ходе и результатах расследования, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По данным ведомства, в средствах массовой информации сообщается, что 1 марта водитель автобуса не убедился в окончании посадки и высадки пассажиров. Он «начал движение и совершил наезд на пенсионерку, упавшую на проезжую часть при попытке зайти в салон транспортного средства». От полученных травм пенсионерка скончалась в медучреждении.