Каллас: США изменили позицию по украинской резолюции после контактов с Россией

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что администрация США изменила позицию по резолюции ООН о поддержке Украины после контактов с российской стороной. Перед голосованием на Генассамблее ООН Вашингтон подготовил свою версию документа отдельно от Европы без осуждения действий России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Мы бы были соавторами резолюции в поддержку Украины. И для нас было неожиданностью, что США внезапно изменили свою позицию. Я должна отметить: мы вместе с новой администрацией разработали проект украинской резолюции. Но когда они встретились с представителями России, что-то произошло, поведение изменилось»,— рассказала Кая Каллас в интервью CBS.

24 февраля, в день третьей годовщины боевых действий на Украине, в ООН рассматривались две резолюции по конфликту. В подготовленном Киевом документе содержался призыв к Москве вывести войска с Украины и прекратить боевые действия. Резолюция прошла на Генассамблее ООН при поддержке 93 голосов (против выступили в том числе США, Россия и Израиль).

США представили альтернативную резолюцию с призывом к скорейшему завершению конфликта и прочному миру между Украиной и Россией. Эта версия документа дошла до голосования с европейскими поправками (среди прочего говорилось об ответственности РФ за боевые действия), Вашингтон за нее в итоге не проголосовал. Позднее в Совбезе ООН американская резолюция была принята в ее изначальном виде.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Две резолюции для одной Украины».

Лусине Баласян