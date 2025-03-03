Уфимская компания не смогла получить право на разработку карьера возле Шакши

Арбитражный суд Башкирии отказал ООО «Производственная фирма "АСК"» в одобрении заявки на право пользования недрами на участке Базилеевский-1. Такие требования компания предъявляла к минэкологии Башкирии, ранее отказавшему истцу в праве на геологическое изучение месторождения. Кроме того, фирма просила признать незаконным решение министерства о выдаче лицензии на поиск и изучение месторождений ПГС «Башкиравтодору» и объявить конкурс на право недропользования.

Спорный участок площадью 1,56 кв. км территориально входит в Калининский район Уфы. По данным министерства природопользования и экологии Башкирии, прогнозируемые запасы месторождения составляют 22 млн куб. м песчано-гравийной смеси. Как следует из материалов дела, поводом для отказа АСК послужило отсутствие согласия собственников земельного участка, на которых расположено месторождение. В отличие от АСК, ранее АО «Башкиравтодор» получило такое одобрение от минземимущества Башкирии, владеющего землей.

Также суд пришел к выводу, что участок обременен правами ООО «Башкирдорстрой», владеющего землей на правах аренды до 2053 года. Ко всему прочему, определением арбитражного суда по другому делу на участок наложены ограничения в виде запрета на строительные работы, разработку карьера и добычу полезных ископаемых.

ООО «Производственная фирма "АСК"» зарегистрировано в 2018 году в Уфе, основной вид деятельности — производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов, при этом компания являлась подрядчиком муниципальных учреждений при поставке строительных материалов и ремонте автодорог. Учредителем организации с уставным капиталом 10 тыс. руб. является Константин Варнавский, владелец ООО «Уфакран», ООО «Трансгидромеханизация» и ряда других юрлиц. По данным Rusprofile, выручка и прибыль компании в 2023 году были нулевыми.

Идэль Гумеров