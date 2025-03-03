Сельсовет под Уфой собирается купить внедорожник за 3,4 млн рублей
Администрация Михайловского сельсовета Уфимского района хочет купить внедорожник Haval Dargo Elite или его аналог, следует из публикации на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 3,35 млн руб., закупка будет оплачена из бюджета сельсовета.
Произведенный не раньше 2024 года автомобиль покупается для служебных поездок главы и сотрудников администрации сельсовета, говорится в заявке о выдаче разрешения на покупку иностранного товара, направленной в Минпромторг России.
Поставщик по итогам электронного аукциона определится 10 марта.