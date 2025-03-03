Песков: если Европа сможет склонить Зеленского к переговорам, «честь ей и хвала»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что кто-то должен заставить президента Украины Владимира Зеленского поменять позицию и «захотеть мира». Если это сделают европейцы, «честь им и хвала», сказал представитель Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сейчас будет востребована любая конструктивная, так сказать, поддержка этому процессу и любые конструктивные инициативы»,— заявил господин Песков. Так он ответил на вопрос, допускают ли в Кремле участие Европы в урегулировании российско-украинского конфликта.

При этом он подчеркнул, что на саммите европейских лидеров в Лондоне обсуждалась и необходимость увеличить помощь Украины. «Это явно не для мирного плана, а, наверное, для продолжения боевых действий. Вот это наше понимание. А остальное все будет зависеть от того, какие мирные планы будут верстаться и какие мирные планы будут уже выноситься на обсуждение»,— заявил Дмитрий Песков.

Лидеры ведущих европейских государств провели в воскресенье саммит в Лондоне для определения дальнейших действий по Украине. Среди прочего Британия объявила о предоставлении Украине кредита на $2,85 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Британский премьер Кир Стармер назвал главной задачей саммита формирование западными союзниками военной «коалиции доброй воли», готовой отправить миротворцев на Украину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соединяющее Королевство».

Лусине Баласян