Правительство поддержало запрет участия иноагентов в образовании и просвещении

Правительство намерено одобрить законопроект о запрете иноагентам осуществлять любую просветительскую и образовательную деятельность. Сейчас им запрещено преподавать лишь в государственных и муниципальных образовательных организациях. Проект отзыва правительства, утвержденный комиссией по законодательной деятельности, есть в распоряжении «Ъ».

Проект был внесен на рассмотрение в Госдуму в конце января группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым (ЕР). Изменения вносятся в закон «Об образовании» и ст. 9 и 11 закона о контроле за деятельностью иноагентов. Согласно поправкам, лицензия на образовательную деятельность будет аннулирована, если лицо признают (или уже признали) иноагентом. Ранее господин Пискарев пояснял, что в случае принятия поправок иноагенты не смогут проводит лекции, семинары, вебинары, круглые столы и т.д.

В начале февраля один из авторов инициативы, депутат Олег Матвейчев (ЕР), в разговоре с «Ъ» говорил, что поправки призваны сделать базовый закон «более эффективным». По его словам, иноагенты постоянно стараются обходить нормы законодательства и активно ведут просветительскую деятельность.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иноагентам запрещают просвещать».

Полина Мотызлевская