Власти Петербурга купили 16 новых школьных автобусов за 70 млн рублей

Смольный приобрел 16 школьных автобусов почти за 70,25 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений 27 февраля. Это транспортные средства от отечественных заводов «ГАЗ», «ПАЗ» и «КАВЗ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые отечественные автобусы, закупленные Смольным для перевозки школьников

Фото: Пресс-служба комитета имущественных отношений Новые отечественные автобусы, закупленные Смольным для перевозки школьников

Фото: Пресс-служба комитета имущественных отношений

«Эти новые автобусы помогут обеспечить безопасную и комфортную перевозку наших школьников. Вместе мы делаем наш город еще лучше и заботимся о будущем наших детей»,— подчеркнули в комитете.

Транспортные средства закрепили за городскими школами, которые находятся в ведомстве комитета по образованию и администраций районов Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Петербурга намерены отремонтировать 18 заброшенных баз отдыха за 20 млрд рублей.

Андрей Маркелов