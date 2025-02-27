Власти Петербурга купили 16 новых школьных автобусов за 70 млн рублей
Смольный приобрел 16 школьных автобусов почти за 70,25 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений 27 февраля. Это транспортные средства от отечественных заводов «ГАЗ», «ПАЗ» и «КАВЗ».
Новые отечественные автобусы, закупленные Смольным для перевозки школьников
Фото: Пресс-служба комитета имущественных отношений
«Эти новые автобусы помогут обеспечить безопасную и комфортную перевозку наших школьников. Вместе мы делаем наш город еще лучше и заботимся о будущем наших детей»,— подчеркнули в комитете.
Транспортные средства закрепили за городскими школами, которые находятся в ведомстве комитета по образованию и администраций районов Петербурга.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Петербурга намерены отремонтировать 18 заброшенных баз отдыха за 20 млрд рублей.