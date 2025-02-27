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Власти Петербурга купили 16 новых школьных автобусов за 70 млн рублей

Смольный приобрел 16 школьных автобусов почти за 70,25 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений 27 февраля. Это транспортные средства от отечественных заводов «ГАЗ», «ПАЗ» и «КАВЗ».

Новые отечественные автобусы, закупленные Смольным для перевозки школьников

Новые отечественные автобусы, закупленные Смольным для перевозки школьников

Фото: Пресс-служба комитета имущественных отношений

Новые отечественные автобусы, закупленные Смольным для перевозки школьников

Фото: Пресс-служба комитета имущественных отношений

«Эти новые автобусы помогут обеспечить безопасную и комфортную перевозку наших школьников. Вместе мы делаем наш город еще лучше и заботимся о будущем наших детей»,— подчеркнули в комитете.

Транспортные средства закрепили за городскими школами, которые находятся в ведомстве комитета по образованию и администраций районов Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Петербурга намерены отремонтировать 18 заброшенных баз отдыха за 20 млрд рублей.

Андрей Маркелов

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