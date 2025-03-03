Владелец здания на Шкапина отдаст миллион рублей за упавшую с крыши наледь

Владельца нежилого здания на улице Шкапина, 10, с крыши которого на прохожих упала наледь, оштрафовали на 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Смольного. Специалисты отдела контроля ГАТИ выяснили, что причиной инцидента стали несвоевременная очистка кровли от снега и общее состояние фасада.

Инспекция и раньше просила собственника соблюдать свои обязанности. Ему уже объявляли предостережения и назначали штраф за граффити на стене, которое автоматически зафиксировало нейросетевое оборудование ГАТИ. Однако владелец не принял никаких мер для устранения нарушений. Объект остается на особом контроле ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пожилой петербурженке выплатили 300 тысяч рублей за сломанную лодыжку на гололеде.

Андрей Маркелов