В Марий Эл будут выплачивать 1 млн рублей приезжим работникам культуры

Работникам культуры, приехавшим работать в Марий Эл, будут выплачивать единовременную выплату в размере 1 млн руб. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Выплаты будут предоставлять переехавшим в населенные пункты республики с населением до 50 тыс. человек по программе «Земский работник культуры».

Как сообщил Юрий Зайцев, в Марий Эл свыше 30% населения проживает в селах.

«Мы активно строим и ремонтируем дороги, образовательные учреждения, открываем кинозалы, модернизируем библиотеки, обновляем ДК, благоустраиваем общественные территории», — отметил он.

Дарья Сайфиева