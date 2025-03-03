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Коммерсантъ FM
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The Times: «Анора» недостойна «Оскара», а Броуди выступил с идиотской речью

Ведущий кинокритик The Times Кевин Маер выступил с жесткой критикой фильма «Анора», получившего сразу несколько премий Американской киноакадемии. По его словам, пять «Оскаров», полученных авторами и актерами «Аноры», «совершенно незаслуженны», а их вручение «просто отражает реальную политику киноиндустрии, которая стала ужасно чувствительной к внешней критике». Саму «Анору» он назвал самым «непротиворечивым» фильмом сезона, в котором абсолютно все не вызывает сомнений и все понятно.

Фото: Mike Blake / Reuters

Фото: Mike Blake / Reuters

Более достойными награды кинокритик The Times считает также номинированные на «Оскар» фильмы «Бруталист» и «Эмилия Перес», шансы которых на успех были подорваны мелкими скандалами. У «Аноры» же все шло гладко, «знакомый и удобоваримый сюжет в стиле "Красотки"», «приятный» режиссер-сценарист Шон Бейкер, который «как полагается ответил на обожание мира звезд Голливуда, превратив свою благодарственную речь в воодушевляющее, хотя и полное банальностей воззвание в защиту привычки ходить в кино».

Впрочем, еще больше критику не понравилась речь Эдриена Броуди, сыгравшего в «Бруталисте» и получившего за это «Оскар» за лучшую мужскую роль. По словам критика, господин Броуди «идиотским и преувеличенным панегириком своему собственному гению» разрушил ценность победы и сделал «вероятность повторного просмотра "Бруталиста" невозможной».

Подробнее о церемонии читайте в материале «Весна. "Анора" торжествует».

Алена Миклашевская

Фотогалерея

«Оскар–2025»

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Обладатель премии за лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Настоящая боль» Киран Калкин

Обладатель премии за лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Настоящая боль» Киран Калкин

Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Handout / Reuters

Эдриен Броуди бросает жевательную резинку Джорджине Чапман на вручении награды за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист»

Эдриен Броуди бросает жевательную резинку Джорджине Чапман на вручении награды за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Виктория Вармердам получила «Оскар» за лучший короткометражный игровой фильм — «Я не робот»

Виктория Вармердам получила «Оскар» за лучший короткометражный игровой фильм — «Я не робот»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Киллиан Мерфи вручает Эдриену Броуди премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист»

Киллиан Мерфи вручает Эдриену Броуди премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Дэниэл Блумберг с наградой за лучший оригинальный саундтрек к фильму «Бруталист»

Дэниэл Блумберг с наградой за лучший оригинальный саундтрек к фильму «Бруталист»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Дэдпул на выступлении Конана О&#39;Брайена

Дэдпул на выступлении Конана О'Брайена

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Селена Гомес (справа) и обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана Зои Салдана («Эмилия Перес») на красной дорожке

Селена Гомес (справа) и обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана Зои Салдана («Эмилия Перес») на красной дорожке

Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Handout / Reuters

Пол Тэйзуэлл получил награду за лучший дизайн костюмов к фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Пол Тэйзуэлл получил награду за лучший дизайн костюмов к фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Зои Салдана получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Эмилия Перес»

Зои Салдана получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Эмилия Перес»

Фото: Reuters

Режиссер Гинтс Зилбалодис (в центре) получает премию «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм — «Поток»

Режиссер Гинтс Зилбалодис (в центре) получает премию «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм — «Поток»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Песчаный червь из «Дюны» на выступлении Конана О&#39;Брайена

Песчаный червь из «Дюны» на выступлении Конана О'Брайена

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Роберт Дауни-младший объявляет номинантов в категории «Лучший актер второго плана»

Роберт Дауни-младший объявляет номинантов в категории «Лучший актер второго плана»

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Режиссер Шон Бейкер (в центре), актеры и съемочная группа фильма «Анора» на вручении «Оскара» за лучший фильм

Режиссер Шон Бейкер (в центре), актеры и съемочная группа фильма «Анора» на вручении «Оскара» за лучший фильм

Фото: Carlos Barria / Reuters

Режиссер Шон Бейкер с женой Самантой Куан и статуэтками за фильм «Анора»

Режиссер Шон Бейкер с женой Самантой Куан и статуэтками за фильм «Анора»

Фото: Michael Buckner / Penske Media / Getty Images

Комик и актер Адам Сэндлер

Комик и актер Адам Сэндлер

Фото: Getty Images

Роберт Дауни-младший и обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана Киран Калкин («Настоящая боль») за кулисами

Роберт Дауни-младший и обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана Киран Калкин («Настоящая боль») за кулисами

Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Handout / Reuters

Певица Куин Латифа (на заднем плане) за кулисами церемонии «Оскар»

Певица Куин Латифа (на заднем плане) за кулисами церемонии «Оскар»

Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Handout / Reuters

Юра Борисов с женой Анной Шевчук

Юра Борисов с женой Анной Шевчук

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Ли Сандейлс с премией «Оскар» за лучший дизайн за фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Ли Сандейлс с премией «Оскар» за лучший дизайн за фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Майки Мэдисон с наградой за лучшую женскую роль в фильме «Анора»

Майки Мэдисон с наградой за лучшую женскую роль в фильме «Анора»

Фото: Reuters

Слева направо: Камилла Далмэ и Клеман Дюколь, обладатели премии «Оскар» за лучшую песню («Эмилия Перес») и Зои Салдана («Лучшая женская роль второго плана»)

Слева направо: Камилла Далмэ и Клеман Дюколь, обладатели премии «Оскар» за лучшую песню («Эмилия Перес») и Зои Салдана («Лучшая женская роль второго плана»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Пол Тэйзуэлл получил «Оскар» за лучший дизайн костюмов к фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Пол Тэйзуэлл получил «Оскар» за лучший дизайн костюмов к фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Фото: Daniel Cole / Reuters

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Обладатель премии за лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Настоящая боль» Киран Калкин

Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Handout / Reuters

Эдриен Броуди бросает жевательную резинку Джорджине Чапман на вручении награды за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Виктория Вармердам получила «Оскар» за лучший короткометражный игровой фильм — «Я не робот»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Киллиан Мерфи вручает Эдриену Броуди премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Дэниэл Блумберг с наградой за лучший оригинальный саундтрек к фильму «Бруталист»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Дэдпул на выступлении Конана О'Брайена

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Селена Гомес (справа) и обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана Зои Салдана («Эмилия Перес») на красной дорожке

Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Handout / Reuters

Пол Тэйзуэлл получил награду за лучший дизайн костюмов к фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Зои Салдана получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Эмилия Перес»

Фото: Reuters

Режиссер Гинтс Зилбалодис (в центре) получает премию «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм — «Поток»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Песчаный червь из «Дюны» на выступлении Конана О'Брайена

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Роберт Дауни-младший объявляет номинантов в категории «Лучший актер второго плана»

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Режиссер Шон Бейкер (в центре), актеры и съемочная группа фильма «Анора» на вручении «Оскара» за лучший фильм

Фото: Carlos Barria / Reuters

Режиссер Шон Бейкер с женой Самантой Куан и статуэтками за фильм «Анора»

Фото: Michael Buckner / Penske Media / Getty Images

Комик и актер Адам Сэндлер

Фото: Getty Images

Роберт Дауни-младший и обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана Киран Калкин («Настоящая боль») за кулисами

Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Handout / Reuters

Певица Куин Латифа (на заднем плане) за кулисами церемонии «Оскар»

Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Handout / Reuters

Юра Борисов с женой Анной Шевчук

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Ли Сандейлс с премией «Оскар» за лучший дизайн за фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Майки Мэдисон с наградой за лучшую женскую роль в фильме «Анора»

Фото: Reuters

Слева направо: Камилла Далмэ и Клеман Дюколь, обладатели премии «Оскар» за лучшую песню («Эмилия Перес») и Зои Салдана («Лучшая женская роль второго плана»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Пол Тэйзуэлл получил «Оскар» за лучший дизайн костюмов к фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Фото: Daniel Cole / Reuters

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