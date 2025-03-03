The Times: «Анора» недостойна «Оскара», а Броуди выступил с идиотской речью

Ведущий кинокритик The Times Кевин Маер выступил с жесткой критикой фильма «Анора», получившего сразу несколько премий Американской киноакадемии. По его словам, пять «Оскаров», полученных авторами и актерами «Аноры», «совершенно незаслуженны», а их вручение «просто отражает реальную политику киноиндустрии, которая стала ужасно чувствительной к внешней критике». Саму «Анору» он назвал самым «непротиворечивым» фильмом сезона, в котором абсолютно все не вызывает сомнений и все понятно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Mike Blake / Reuters

Более достойными награды кинокритик The Times считает также номинированные на «Оскар» фильмы «Бруталист» и «Эмилия Перес», шансы которых на успех были подорваны мелкими скандалами. У «Аноры» же все шло гладко, «знакомый и удобоваримый сюжет в стиле "Красотки"», «приятный» режиссер-сценарист Шон Бейкер, который «как полагается ответил на обожание мира звезд Голливуда, превратив свою благодарственную речь в воодушевляющее, хотя и полное банальностей воззвание в защиту привычки ходить в кино».

Впрочем, еще больше критику не понравилась речь Эдриена Броуди, сыгравшего в «Бруталисте» и получившего за это «Оскар» за лучшую мужскую роль. По словам критика, господин Броуди «идиотским и преувеличенным панегириком своему собственному гению» разрушил ценность победы и сделал «вероятность повторного просмотра "Бруталиста" невозможной».

Подробнее о церемонии читайте в материале «Весна. "Анора" торжествует».

Алена Миклашевская