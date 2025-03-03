Нейробиология прагматического мышления

Международная команда с участием ученых НИУ ВШЭ изучала, как мозг понимает скрытые смыслы в речи. С помощью функциональной МРТ (фМРТ) исследователи обнаружили, что, если смысл очевиден, активны зоны, отвечающие за принятие решений, а при сложных и двусмысленных высказываниях включаются области, анализирующие контекст и намерения собеседника. Чем труднее задача, тем сильнее взаимодействуют эти зоны, помогая мозгу разобраться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Каждый человек сталкивался с ситуацией, когда слова собеседника не совпадали с их настоящим смыслом. Мы понимаем намеки, сарказм и даже иронию, хотя формально произнесенные слова могут говорить об обратном. Этот процесс в когнитивной науке называется прагматическим мышлением — способностью извлекать смысл из контекста, даже если он не был явно выражен.

Международная команда ученых попыталась разобраться, как мозг справляется с такими ситуациями. Участники исследования играли в «референциальную игру» — это метод, позволяющий изучать, как люди интерпретируют неоднозначные сообщения. В каждом испытании на экране появлялись четыре доступные характеристики и три монстра — картофельный, баклажановый или грушевый. На каждом из них был аксессуар: синяя кепка, красная кепка или желтый шарф.

Говорящий давал подсказку, выделенную желтым прямоугольником, например: «красная кепка». Испытуемые должны были понять, о каком персонаже идет речь, но подсказка не всегда была однозначной и правильный ответ зависел от контекста. Задания разделили на три уровня сложности: простые, сложные и однозначные. Всего было 96 заданий — по 32 для каждого уровня.

Чтобы понять, какие области мозга задействуются в процессе интерпретации, ученые записывали активность мозга участников с помощью фМРТ. Это метод нейровизуализации, который позволяет изучать активность мозга в реальном времени. Также авторы статьи разработали шесть компьютерных моделей, чтобы понять, как люди анализируют информацию, на каких стратегиях построено их понимание.

Результаты показали, что, если человек быстро понимает смысл фразы и уверен в своем ответе, активны вентромедиальная префронтальная кора (vmPFC), которая помогает принимать решения, и вентральное полосатое тело (VS), связанное с ощущением правильного выбора.

Но когда смысл высказывания неочевиден, мозг перестраивает свою работу, задействуя другие области. Дорсомедиальная префронтальная кора (dmPFC) анализирует намерения собеседника и помогает разобраться в сложной ситуации. Передняя островковая кора (AI) реагирует на неопределенность и напряжение, участвуя в формировании эмоций. Нижняя лобная извилина (IFG) отвечает за обработку речи. Чем сложнее задача, тем активнее эти зоны взаимодействуют, помогая мозгу правильно интерпретировать смысл.

Исследователи также обнаружили, что способность понимать мысли и чувства других влияет на успешность выполнения задания. У тех, кто справлялся лучше, наблюдалась более активная связь между префронтальной и передней островковой корой, что говорит о большей гибкости их мышления. Ранее прагматическое мышление изучали в рамках общих моделей, предполагающих единые когнитивные механизмы. Однако данное исследование показало, что стратегии интерпретации у людей различаются.

«Понимание речи — это не просто вопрос интеллекта или памяти. Наш мозг использует сложную систему, которая объединяет язык, социальное мышление и анализ контекста. Полученные результаты могут найти и практическое применение. Возможно, благодаря таким исследованиям ваш голосовой помощник наконец поймет разницу между искренней похвалой и сарказмом»,— заключает Марио Мартинез Саито, научный сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии НИУ ВШЭ.

Использованы материалы статьи.

Подготовила пресс-служба НИУ ВШЭ