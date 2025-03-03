Песков: конфликт Зеленского и Трампа показал правоту Путина в украинском вопросе

Президент России Владимир Путин в курсе нюансов встречи и конфликта президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, господин Путин «принял во внимание» происшедшее в Белом доме.

«Безусловно, президент знаком с сутью происшедшего. Тем более что она была доступна для всей мировой общественности в нюансах. Поэтому все нюансы, конечно, президент знает»,— сказал представитель Кремля журналистам. Он добавил, что конфликт лидеров США и Украины показал правоту Владимира Путина, говорившего о неготовности украинских властей к миру.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне 28 февраля прошла на повышенных тонах из-за разногласий по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент США утверждал, что Киев должен заключить мир и быть благодарным за оказанную Вашингтоном помощь. Владимир Зеленский настаивал на предоставлении гарантий безопасности Украины. Переговоры завершились раньше времени.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Ваши проблемы начинаются прямо сейчаc''».

Лусине Баласян