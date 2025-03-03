60-летний житель Нижнекамска потерял 3,2 млн руб. после звонка от неизвестных, которые представились сотрудниками Минобороны России и заявили, что на его имя оформлены кредиты, а деньги могут быть переведены на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижнекамец потерял 3,2 млн рублей, испугавшись что станет пособником ВСУ

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Нижнекамец потерял 3,2 млн рублей, испугавшись что станет пособником ВСУ

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Потерпевшему пришло сообщение от имени его руководителя с указанием ожидать звонка из Министерства обороны. К сообщению был прикреплен документ от Федерального казначейства о проведении аудиторской проверки на предприятии, на котором он работает.

Через некоторое время с ним связались неизвестные, назвавшиеся представителями Минобороны России, а затем представитель казначейства, который утверждал, что на его имя оформлены кредиты, которые могут быть направлены на финансирование ВСУ.

Далее с нижнекамцем связался якобы представитель Генпрокуратуры, сообщивший ему, что он может стать соучастником преступления, чтобы избежать этого, он предложил нижнекамцу «помочь следствию», взяв кредит и переведя средства на указанный счет.

Доверившись неизвестным, мужчина оформил кредит, а также занял недостающую часть денег у родственников и перевел неизвестным в сумме 3,2 млн руб.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Артём Дергунов