Подкуп не признали подарком

Красноярский суд приговорил к семи годам колонии и штрафу на 24 млн руб. бывшего гендиректора регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Михаила Попелышева, признав его виновным в коррупции. По данным следствия, в 2023 году он потребовал от знакомого застройщика 12 млн руб., обещая помощь в заключении контрактов и беспрепятственной приемке выполненных работ. 6,5 млн руб. из оговоренной суммы он получил двумя траншами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Попелышев отказался признать себя виновным в подкупе

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю Михаил Попелышев отказался признать себя виновным в подкупе

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

В Красноярске сегодня завершился судебный процесс над 56-летним Михаилом Попелышевым, бывшим гендиректором регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Во главе Фонда капремонта Михаил Попелышев встал в апреле 2022 года. Комиссия в составе представителей красноярского заксобрания, регионального минстроя и минфина признала его победителем конкурса на замещение должности руководителя Фонда. С господином Попелышевым, который по результатам тестирования и собеседования обошел двух претендентов, заключили пятилетний контракт.

Как рассказали в региональном управлении СКР, в июне 2023 года Михаил Попелышев оказался под следствием. В отношении него завели уголовное дело. В его материалах указывается, что весной 2023 года гендиректор регионального Фонда капремонта предложил знакомому застройщику помощь в заключении контрактов и приемке подрядных работ в случае выполнения их в ненадлежащем качестве, потребовав за это 12 млн руб. Согласно достигнутой договоренности, 5 мая 2023 года глава Фонда получил от предпринимателя 1,6 млн руб., 2 июня того же года — еще 5 млн руб. После передачи второго «транша» Михаила Попелышева задержали сотрудники ФСБ, в чьей разработке он находился.

Бывшему руководителю Фонда вменили в вину взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет заключения). Михаила Попелышева заключили в СИЗО, следователи добились ареста принадлежащего ему имущества — квартиры в Москве площадью 89 кв. м., земельного участка в Красноярске и внедорожника Mitsubishi Pajero.

Михаил Котюков, занимавший тогда пост врио губернатора Красноярского края, написал в своем Telegram-канале, что поручил правительству региона «подготовить решение об отстранении от должности руководителя Фонда капремонта. Уголовное дело заведено. Мы окажем полное содействие в его расследовании».

По информации прокуратуры региона, вину в инкриминируемом преступлении экс-глава Фонда капремонта не признал. На следствии он заявил, что не покровительствовал знакомому, а деньги, с которыми был задержан, посчитал подарком на прошедший юбилей (в апреле 2023 года ему исполнилось 55 лет. — «Ъ»). В ходе слушаний, проходивших в Свердловском райсуде, Михаил Попелышев отметил, что должностным лицом он не являлся, случившееся назвал дискредитацией. В прениях сторон гособвинитель запросил для него 10 лет заключения.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, суд переквалифицировал обвинение с взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на коммерческий подкуп (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Михаила Попелышева он приговорил к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 24 млн руб. Кроме того, суд конфисковал в доход государства имущество бывшего главы Фонда стоимостью 1,6 млн руб. Будут ли стороны оспаривать решение, пока не известно. Предпринимателя, платившего Михаилу Попелышеву, освободили от ответственности за активное содействие в раскрытии преступления.

Константин Воронов