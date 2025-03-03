Импортозамещенный МС-21 с «пермскими» двигателями взлетит в течение полугода

Первые полеты импортозамещенного среднемагистрального лайнера МС-21 состоятся в ближайшие шесть месяцев, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. В эти же сроки запланирован первый полет импортозамещенного «Суперджета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас в производстве 13 серийных самолетов МС-21, девять планеров уже готовы к монтажу систем, еще четыре находятся на этапе агрегатной сборки. По SJ-100 в разной степени готовности у нас находятся 20 серийных бортов, в том числе 10 уже в процессе окончательной сборки, монтажа оборудования и систем»,— пояснил господин Алиханов. В ноябре прошлого года министр говорил, что первые полеты МС-21 пройдут в конце марта — начале апреля 2025 года.

Самолет МС-21 оснащается двигателями ПД-14, которые разработаны в пермском «ОДК-Авиадвигатель» и серийно производятся АО «ОДК — Пермские моторы». Импортозамещенный SJ-100 комплектуется двигателем ПД-8, газогенератор и ряд других комплектующих которого производятся в Перми. Объем их производства неизвестен.