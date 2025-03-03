В Моздоке из-за утечки газа в частном доме пострадали две женщины

Следственный отдел по Моздокскому району СУ СК России по РСО-Алания проверит обстоятельства ЧП в частном доме, где произошел хлорок газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В результате происшествия пострадали две женщины, которые были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Находившиеся в помещении несовершеннолетние не пострадали»,— заявили в Следкоме.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия, назначены пожарно-технической экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Николай Аксенов