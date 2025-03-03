В Нижнем Новгороде изменят маршрут А-31

Поводом для изменения маршрута А-31 в Нижнем Новгороде стали многочисленные жалобы жителей ЖК «Цветы» и других микрорайонов на предельную загрузку автобусов. Также, по данным ЦРТС, необходимо увеличить провозную способность маршрутов, проходящих по улице Ванеева. Об этом сообщил областной Центр развития транспортах систем (ЦРТС) после того, как инициативная группа жителей обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину и попросила содействия в сохранении маршрута А-31.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По мнению нижегородцев, внесенные в транспортную схему изменения уничтожают удобные беспересадочные маршруты с интервалом движения 7–10 минут и создают дополнительные проблемы при поездках до центра города, микрорайонов Кузнечиха и «Цветы», до поликлиники, школы и других социальных объектов.

В ЦРТС уточнили, что маршрут А-31 не отменяется. На этом маршруте автобусы среднего класса заменят на автобусы большого класса. Кроме того, конечную остановку маршрута перенесли из ЖК «Победа» на автовокзал «Щербинки», а участок маршрута с улицы Горной на улицы 40 лет Октября и Шатковскую. В областном правительстве это объяснили тем, что автобусы большого класса не смогут пройти по некоторым улицам старого маршрута А-31.

Чтобы компенсировать эти изменения, конечную остановку участок движения маршрута А-82 перенесли с улиц 40 лет Октября и Шатковской и на улицу Горную. На этом маршруте будут работать 10 автобусов среднего класса с интервалов движения в часы пик 14-16 минут. В настоящее время проект постановления правительства Нижегородской области, включающий в себя данные изменения, проходит согласование.

Нижегородцы в своем обращении на имя Александра Бастрыкина сообщили, что при новом расписании время ожидания автобуса может увеличиться до 30-40 минут. Либо горожанам нужно будет идти более километра пешком, чтобы добраться до остановки других маршрутов. Под петицией на имя председателя СКР подписались более 550 человек.

Андрей Репин