Жительница Пятигорска перевела мошенникам 900 тысяч рублей

В Пятигорске телефонные мошенники убедили пенсионерку перевести им на счет 900 тыс. руб. В местном МВД уже возбудили уголовное дело по статье мошенничество, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В дежурную часть ОМВД с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 64-летняя местная жительница. По словам женщины, с ней связались якобы представители полиции и сообщили, что ее аккаунт Госуслугах взломали и пытаются похитить деньги. Под предлогом сохранения сбережений злоумышленники убедили заявительницу перевести на указанные счета 900 тыс. руб.»,— рассказали в полиции.

Проводится расследование и выясняются личности всех причастных лиц.

Николай Аксенов