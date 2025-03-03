Песков назвал беспрецедентным конфликт Зеленского и Трампа

Конфликт президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме показал, что урегулировать российско-украинский конфликт тяжело из-за нежелания Киева остановить боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, на фоне разногласий в позициях Вашингтона и Европы по этому вопросу коллективный Запад «частично стал утрачивать свою коллективность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Достаточно беспрецедентное, скажем так, событие. Конечно, Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем»,— cказал представитель Кремля журналистам. «Российская сторона еще раз убедилась в правоте президента Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику. Это мы увидели в полный рост в Вашингтоне»,— добавил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, кому-то придется «приложить изрядные усилия» в диалоге с США, чтобы нивелировать неприятный осадок после общения с Владимиром Зеленским. «Кроме того, конечно же, очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира, кто-то должен заставить Зеленского захотеть мир»,— сказал господин Песков.

28 февраля Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне поспорили о способах урегулирования российско-украинского конфликта. Украинский президент отверг призыв к компромиссам и настаивал, что не пойдет на прекращение огня без гарантий долгосрочного мира. В итоге по требованию американской администрации он досрочно покинул Белый дом. Дональд Трамп вскоре заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Ваши проблемы начинаются прямо сейчаc''».

Лусине Баласян