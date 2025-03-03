В Чувашии мужчину обвиняют в незаконном вылове рыбы в Куйбышевском водохранилище

Чувашская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу против жителя Новочебоксарска за незаконный вылов рыбы из Куйбышевского водохранилища. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В январе 2025 года мужчина выловил из акватории реки Волги на Куйбышевском водохранилище несколько десятков особей рыб разных видов. Ущерб водным биологическим ресурсам составил около 30 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 2 Новочебоксарска.

Дарья Сайфиева