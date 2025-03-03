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За срыв ремонта фонтана в Ставрополе подрядчик заплатит штраф

В Ставрополе подрядчик не выполнил обязательство перед городом и сорвал ремонт фонтана. После возбуждения административного дела, строительной компании грозит штраф. Об этом сообщили в мэрии города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Как установили представители надзорного органа, организация заключила контракт с администрацией Ставрополя, обязавшись отремонтировать фонтан в сквере по улице Ленина. По итогу работы были не выполнены»,— рассказали в комитете городского хозяйства Ставрополя.

Главу компании привлекли к административной ответственности за бездействие, и неисполнение обязательств.

В настоящее время работы по контракту прекращены.

Николай Аксенов

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