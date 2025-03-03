«Кубань Кредит» внедрил модуль iDSystems «Реестр контролируемых лиц»

Банк «Кубань Кредит», один из крупнейших региональных банков Юга России, внедрил решение iDSystems для интеграции с Реестром контролируемых лиц (РКЛ).

Фото: ru.freepik.com

Разработчик банковских ИТ-решений iDSystems одним из первых на рынке предложил продукт для взаимодействия банков с РКЛ.

Модуль «Реестр контролируемых лиц» удалось внедрить в кратчайшие сроки — всего за 7 дней, что позволило банку соблюсти требования 260-ФЗ. Программное обеспечение позволяет активировать подписку на рассылку реестра и получать актуальную выгрузку РКЛ через вид сведений СМЭВ 3.

«У банка имеется длительный положительный опыт взаимодействия по продуктам iDSystems, поэтому вопрос выбора подрядчика не стоял, — комментирует руководитель департамента информационных технологий Банка «Кубань Кредит» Максим Гречихо. — Интеграция модуля прошла быстро. В качестве его достоинств отмечу простоту решения, удобный интерфейс и высокий уровень сопровождения».

Напомним, что с 5 февраля 2025 года в России вступили в силу ограничения на проведение банковских операций с участием иностранных граждан или лиц без гражданства, включённых в Реестр контролируемых лиц на сайте МВД России. Банкам запрещается открывать счета и проводить иные денежные операции с участием лиц, попавших в Реестр контролируемых лиц. Исключение составляют денежные переводы для уплаты обязательных платежей (штрафы, пошлины), а также входящие платежи до 30 тысяч рублей в месяц и выдача наличных в том же размере.

КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года.

https://kk.bank/